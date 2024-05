Viljandis esietendub lavastus söömishäiretest

Silvia Soro on loo dramaturg ja lavastaja, Tallinna ülikooli koreograafiatudeng Herta Soro on loonud liikumise ning kõik kolm on koos ka laval. Heli- ja videokujunduse on teinud kunstiakadeemia tudeng Kristjan Glück. Lavastusele järgneb vestlusring Tartu ülikooli kliinikumi söömishäirete osakonna arsti-residendi Madli Paasi osalusel. Silvia Soro sõnul on lavastus inspireeritud ellujäämise kunstide ideest, ühendades endas mitu põlvkonda, mitu kunstivaldkonda ning mitu kogemust erinevate söömishäiretega.