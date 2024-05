Linnavalitsus asub loomade varjupaiga ehitajat otsima

Möödunud aasta alguses tegi linnavalitsus Viljandi, Põhja-Sakala ja Mulgi vallavalitsusele koostööettepaneku uue varjupaiga rajamiseks. Et raha nad ühiselt taotleda ei saanud, tegi seda Viljandi linnavalitsus. Ta küsis riigilt toetust liginullenergiahoone ehitamiseks.

Veebruaris sai linnavalitsus riigi tugiteenuste keskuselt kirja, et tema taotlus on nõuetele vastavaks tunnistatud ja rahuldatud. Toetus ehitamiseks on 1 038 499 eurot, millele lisandub omavalitsuste omaosalus 30 protsenti. Ehituse tegelik maksumus selgub hanke käigus.