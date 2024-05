Ugala endine loominguline juht asub ametisse Vanemuises draamajuhina

Vanemuise teatel valiti Tanel Jonas välja kolme kandidaadi seast. Teatrijuht Aivar Mäe sõnul on Tanel Jonasel mõtted, kuidas arendada Vanemuise draamatruppi seestpoolt, nägemus, kuidas siduda omavahel teatri kolme žanri, ning visioon repertuaarist, mis looks lisaväärtust praegusele väga heale repertuaarile.

"Praegune draamajuht Tiit Palu on Vanemuise draamatruppi juhtinud 2013. aastast. Ta on ehitanud üles tugeva trupi ja pakkunud nii trupile kui teatripublikule repertuaarivalikuga mitmekülgseid võimalusi teatrit teha ja näha. Tiidu tehtud töö on Tanelile tugevaks vundamendiks, mille pealt edasi minna," rääkis Mäe.