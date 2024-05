Viljandi vallas kuulutati sügisel Mulgimaa väravate võidutööks "Põim" ja see kerkib Viiratsi ringristmikule.

Kui möödunud sügisel otsisid kolm piirkonda Mulgimaa Arenduskoja eestvõttel endale maamärki ehk väravaid ning lisaks valmis projekt, et kohalikesse kaunitesse paikadesse vaateaknad paigutada, siis nüüd on kätte jõudnud aeg need tööd üksteise järel ette võtta.