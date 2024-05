ERKKI BAHOVSKI Loiult kulgevad Euroopa valimised

Kas keegi mäletab veel säärast loosungit nagu «Rohkem seksikaid mehi», millega Res Publica kutsus plakatitel 2003. aastal hääletama Euroopa Liidu poolt? Või sääraseid valimisloosungeid nagu «Meiega võidad!», «Teeme ära», «Vali kord» (see kleeps oli Postimehe toimetuses muide pandud lauatelefonile, et ikka teaks, keda telefonil valida) või ka «No pasaran!»? Ilmselt mäletatakse, sest need kõlavad hästi, on hakanud elama oma elu ja poliitikahuvilised kasutavad neid loosungeid ka oma praeguses kõnepruugis.