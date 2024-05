Ida prefektuuri lühikesest teadaandest ei selgu, kas kontrolljoone ületamine ja piiripoide oma kohalt äratoimetamine on omavahel seotud, aga just sellised trahvid ähvardavad nii Eesti kui Venemaa paadijuhte, kui poid oma kohal ei ole. Venemaalt tulevad laevajuhid võivad saadud trahvis süüdistada omaenda riiki, aga Eesti paadikaptenid maksavad Venemaa tempude eest. Vaevalt et see neid rõõmsaks teeb.