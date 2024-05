Hakkasin Reformierakonna programmi lugema ja avastasin, et teil ei olegi programmi, teil on manifest. Mis vahe on manifestil ja programmil?

Ma arvan, et seal ei olegi suurt vahet. Võib-olla lihtsalt see, et programmi saad heal juhul sajaprotsendiliselt täita, see on otsene tegutsemisjuhend. Aga Euroopa Parlamendi valimistel on vaja kirjeldada, mis on meie hoiakud ja põhimõtted, sest on selge, et kui Eestist üldse pääseb sinna seitse inimest, Reformierakonnast võib-olla heal juhul kaks, ning parlamendis on 720 liiget, siis on vaja otsustamiseks suuri kompromisse teha.