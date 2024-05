Naiskond püsib Kuldliigas võiduta, meeskond on paar korda võidumaitset tunda saanud

Järjekordsetele mängudele mindi vastu kahe kaotusega – Sloveenialt ja Ukrainalt. Peatreener Andres Toobal nentis: «Kõik peavad aru saama, et see ei ole enam Hõbeliiga, mida me oleme siin varasemalt mänginud, vaid siin on hoopis teine tase. Ja selle seltskonnaga harjumine võtab paratamatult aega. Klubihooaja mõistes tegid ehk mõned mängijad sammu tagasi, aga see ei tähenda, et peaksime ka suvel koondisega sammu tagasi tegema. Proovime ikka edasi minna.»