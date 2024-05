Suur kolmiknäitus tutvustab varjul olnud autsaiderkunsti

Näituse ühe kuraatori Mari Vallikivi sõnul esitletakse peamiselt psühhiaatriahaiglates ja erihooldekodudes sotsiaalses isolatsioonis sündinud kunsti. «Esindatud on ka kunstiteraapia seansside käigus või juhendajate käe all sündinud tööd. Mõnel juhul on kunst ainus suhtlusvahend looja ja välismaailma vahel,» rääkis ta. «Soovime selle näitusega rõhutada, et diagnoos ei tohiks varjutada kunstniku loomingut, ning aidata kaasa haavatava positsiooniga loojate kaasamisse kunstivälja ja ühiskonda tervikuna.»