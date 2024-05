Tudengid kaitsevad lõputöid, mis räägivad nii musterterasnugadest kui vilturnimatustest

"Töid on igasuguseid, on traditsioonilisemaid lähenemisi ja samas ka loomingulisi vaatenurki ning järjest enam tuleb sisse teistsuguseid teemasid nagu näiteks see, et rahvuslikus tekstiilis tulevad meil kaitsmisele vildist valmistatud matuseurnid," kõneles Matsin. "Kui kogu maailm läheb roheliseks, siis läheb ka matusekultuur rohelisemaks. Nii et teemasid on seinast seina."