Mai võib juunile ulatada vihmamärja teatepulga

Keskkonnaagentuur ennustab, et esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja sekka võib tulla rahet. Päevasoe kerkib 25–30 kraadini. Teisipäeval ja kolmapäeval on oodata samuti vahelduvat pilvisust ning hooti vihma ja äikest, õhutemperatuur kerkib 31 kraadini. Neljapäeval annab kuum ehk kraadi või paari võrra järele.