Äärmiselt suur tuleoht on jõudnud ka Viljandimaale

Keskkonnaagentuuri andmeil Eestis äärmiselt suure tuleohu ala laieneb ning see on haaranud ka piirkondi Viljandimaa põhja- ja lõunaosast.

Ilmaprognooside osakonna sünoptik Helve Meitern ütles, et meile saabunud kuumalaine püsib praegustel andmetel 7.-8. juunini ning päeviti võib õhutemperatuur olenevat piirkonnast kerkida 27–31 kraadini.

«Ajuti jõuab kohale niisket õhku ning päevasel ajal areneb hoo- ja äikesepilvi, kuid nende hulk on kesine,» tõdes ta. «Tõenäosus hoovihmaks on 50 protsendi ümber. Laialdasemalt võib sajuhooge olla sel laupäeval ja pühapäeval ning uue nädala teisel poolel.»

Keskkonnaagentuuri tuleohukaardi andmeil oli Viljandis tuleohuindeks laupäeva hommikul 6794. Valdav osa Viljandimaad on seni aste madalamas ehk suures tuleohus. Keskmine tuleoht valitseb osaliselt vaid Saaremaal ning Sõrve sääre tipus on tuleohuindeks kõige madalam, 2527. Kõige kõrgem oli tuleohuindeks laupäeva hommikul Raplas, kus läks näiduna kirja 8070.

Eesti tuleohuindeksi rekordi kohta keskkonnaagentuur ametlikku arvestust ei pea. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi on aga arhiiviandmetest järele uurinud, et alates 1991. aastast on tuleohuindeksi tipp olnud 20 581. Selle fikseeris 2002. aasta septembris Valga ilmajaam.