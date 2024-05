Viljandi haiglas viibis seni viimane koroonahaige märtsis

Haigla kommunikatsiooni- ja turundusjuht Maarja Evert ütles reedel, et aasta algusest saadik on haiglas olnud 63 koroonaviirusega patsienti. «Seda on võrreldes varasemaga oluliselt vähem,» märkis ta. «Näiteks eelmisel aastal oli 24. mai seisuga haiglas olnud 211 koroonapatsienti ning periood, millal pikemat aega ühtegi koroonaviirusega patsienti haiglas ei olnud, algas alles juuni teises pooles.»