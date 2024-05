Lihunik kukkus poe avamise puhul taevast alla

Tihemetsa tehniku-mehaaniku haridusega Roslender alustas ettevõtlusega nagu paljud teised temavanused 1990. aastatel. Nõukogude aja lõpus oli ta Viljandi rajooni Vambola kolhoosi tehnohoolduse meister. Kuigi väikestviisi ülemus, ei ole ta kunagi olnud pioneer, komsomol ega kommunistliku partei liige. Kui Nõukogude Liit lagunes ja Eesti sai jälle Eestiks, ostis ta koos kaasaga ära Tilsi talu Viljandi sõjaväelennuvälja lähedal ja ühes sellega sealsamas asuvad kolhoosi laudad. Need nagu paljud teisedki tollased ehitised olid viletsas seisus. Roslender ehitas laudad ümber, valas uued põrandad ja ostis sead sisse. Kui 1991. aasta augustis hakkasid Pihkva poolt Tallinna poole liikuma soomusmasinate kolonnid, nägid Roslenderid neid oma koduaknast.

Nõukogude aja lõpus sai Eestist veel teistes liiduvabariikides liha müümas käidud. Tõnu Roslender otsustas, et tema Leningradi turule ei lähe, sest seal on juba niigi palju eestlasi. Ka Pihkva turule ei tahtnud ta minna. Ta laadis GAZ-53 kasti lihakehi täis ja kärutas hoopis Velikije Lukisse. Müüs kolme päevaga kasti tühjaks ja tuli koju uue koorma järele. Nii sai käidud kuni Eesti Vabariigi taastamiseni. Siis ei tohtinud enam sedamoodi Venemaal liha müümas käia, Roslender aga sellest ei hoolinud. Vahele ei jäänud ta kordagi. Venemaalt korjas ta kena krundi alla, et keskenduda Eestis äriajamisele.