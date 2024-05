SAKALA VALIMISINTERVJUU Riho Terras: kõigepealt tuleb olla Ukrainale õigeks toeks ja siis oma püksid jalga saada

Isamaa esinumber Riho Terras tõdeb, et pärast külma sõja lõppu said Euroopa riigid kaitsekulutustelt kokku hoides tublisti elustandardit parandada, kuid nüüd on kaitsevõime seetõttu palju nõrgem, kui peaks. "Need on rahu intressid, mida on arutult makstud."

Foto: Marko Saarm