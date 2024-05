«Põlvamaalt tuli äsja teade, et metskitsetall oli niiduki ees,» nentis jahimeeste seltsi tegevjuht, jahindusbioloog Tõnis Korts. «Metsloomadel, aga ka lindudel on järeltulev põlvkond kasvamas, mistõttu suureneb võimalus, et põllumajandustehnika ning loomade ja lindude järelkasv satuvad kokku. Et ära hoida loomade vigastamist või hukkumist, tuleb heina tehes sellega arvestada. Üldjuhul ongi põllumehed sellega hästi kursis ja teevad kõikvõimaliku, et metsloomi ja linde säästa.»