Linnajuhtide senisest jutust on olnud aru saada, et esmajärjekorras vaadatakse «vahu» poole: väljamaareisid, turundus, küllap leidub ka abilinnapeade valdkondades üht-teist, millest annaks loobuda ... Järgmised aastad tulevad keerulisemad, sest kui vaht riisutud, peab hakkama potist juba kartuleid välja loopima. Algus on aga tehtud ja kui ka kulisside taga on teravamaid mõttevahetusi või mittenõustumisi, siis väljapoole seda paista ei lasta. Võimalik, et ei olegi ja toimetataksegi ühise meeskonnana linna finantsseisu kontrolli alla saamise nimel.