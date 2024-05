Amrita Cafe on Viljandis tegutsenud kümme aastat ja need kümme jäävadki viimaseks. Omanikud sulgevad raske südamega armastatud pitseeria.

Ega üks toidukoht peagi lõputult püsima, eelkõige oma pitsadega tuntuks saanud Amrita Cafe sulgemine Viljandis on aga mõnevõrra ootamatu. Ei ole küll välistatud, et omanikud mõtlevad ümber – Pajumäe talu andis ju saatusele teise võimaluse –, aga nende jutt oli üsna konkreetne. Mine tea, ehk võtavad oranžide aknaraamidega rohelises majas toimetava kohviku üle uued omanikud ning see jätkab uue juhtimise all. Juhtimisstiilid on ju erinevad ja ehk on võimalik toidukoht siiski päästa.