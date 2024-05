Eesti kohtutes on käsil umbes 30 000 juhtumit, mis ühel või teisel moel puudutavad võlgu. Olgu asi kiirlaenus või mõnes muus võlavaidluses. Kõik see ummistab meie süsteemi, takistab ühiskonna normaalset tööd ning paljuski saaks seda vältida, kui laenusaajate seast roogitaks välja need, kelle minevik näitab üsna üheselt, et nad kipuvad kohustuste täitmisega hätta jääma.