KredExi toetuse eesmärk on parandada kaitsealusesse piirkonda jäävate kodude energiatõhusust. Mida suuremas mahus töid tehakse, seda suurem on toetuse määr. Viljandis on see tervikliku rekonstureerimise puhul 50 protsenti ja kuni 50 000 eurot, osalise töö puhul kuni 20 protseni ja 20 000 eurot.

Foto: Marko Saarm