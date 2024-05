Kes vähegi on viimasel ajal uudiseid jälginud, see teab, et Eestis on raha otsa saamas. Seda pole ei riigil ega omavalitsustel, rahvast rääkimata. Ka Viljandi linn on püsti hädas ja küsimuse ees, kuidas järgmistel aastatel toime tulla.