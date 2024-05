Liba-Sakala Veekeskuse rajamise plaan pälvis UNESCO tähelepanu

«Kui Barcelona Sagrada Família kirik on kuulus selle poolest, et pole 140 aasta jooksul ikka valmis saanud, siis Viljandi veekeskust pole rohkem kui 20 aasta jooksul isegi ehitama asutud,» rääkis UNESCO pärandiekspert Janice Bing. Tema sõnul on kultuuripärandi nimekirja saamise protsess alles algusjärgus ja kõige olulisem selle juures ongi, et planeerimisest kunagi ehitamiseni ei jõuta.

«Meil on plaanis luua koostöös eestlastega selle tarvis töörühm, kelle ülesandeks on jälgida ja tagada, et seda veekeskust Viljandisse kunagi päriselt rajama ei hakataks, sest nii kaoks maailmale tähtis kultuuripärand,» selgitas Bing. Samas ei tohiks protsess tema sõnul ka soiku jääda. Nii on töörühma teine ülesanne leida vajadusel alati keegi, kes on nõus linnaga sõlmima lepingut või mingisugust juriidilist seost, mis annaks linnakodanikele alust arvata, et veekeskuse rajamine on kohe-kohe algamas.