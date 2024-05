"Läksin neid tagasi karjamaale ajama, aga kui karjuse lahti tegin, nägin, et üks veis on pikali. Lähemale jõudes ootas mind selline vaatepilt, et ..." Hundid olid ühe, peagi poegima hakkama pidnud lehma maha murdnud.

Nagu Peeter Parv nentis, on sealt ümbruskonnast aastate jooksul tulnud teateid küll huntide murtud lammastest ja jahikoertest ning korra olid hundid rünnanud koguni hobust, nii et too sai suuri vigastusi, aga lugusid veise mõõtu looma murdmisest polnud tema kõrvu jõudnud. "Mägiveis on veislastest küll üks väiksemaid, aga siiski üsna suur loom, kellega rinda pista," nentis ta nõutult.