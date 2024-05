Kindlustajad suruvad Euroopa kaitsest hoolimata meditsiinikindlustust ka Euroopas reisijatele

Meditsiiniabi kindlustuseta on võimalik reisikindlustus sõlmida LHV-s, ERGO-s ja Salvas. Aga nagu ütles LHV Kindlustuse tooteosakonna juht Alver Kivirüüt, soovitavad nemad enne reisile minekut alati sõlmida reisikindlustuslepingu, isegi juhul, kui olemas on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart. «Näiteks suusamäel õnnetu kukkumise järel on tavaline, et kannatanut tuleb transportida helikopteriga. Need kulud võivad olla välisriigis mitu korda suuremad kui Eestis, mistõttu on reisikindlustus vajalik isegi naaberriiki sõites. Lisaks tuleb arvestada, et ravikindlustuskaart ei kata eraarstide ja -kliinikute raviteenuseid, aga turismikeskuste arstid on üldiselt eraarstid. Raskema õnnetuse või haigestumise puhul katab reisikindlustus üldiselt ka kindlustatud isikuga koos reisiva pereliikme või tema juurde jääva reisikaaslase lisakulud,» selgitas ta.