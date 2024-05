Juhtkiri Samme peab astuma

Viljandi linnavalitsuse mõte eraldada Tartu tänaval kahe auto jagu ruumi üksnes kulleritele ja kaubavedajatele – tõele au andes siiski ka kõigile neile, kes vaid veerand tunniks kuskile lipsavad –, on igati tervitatav. Kuidas see süsteem tööle hakkab, on küll alles lahtine ning pole välistatud, et linnakodanike, linnajuhtide, parkimiskontrolöride ja oma tööd teha soovivate kullerite vahel tekib veel nii mõnigi arusaamatus. Kindlasti aga võib otsust selline samm kaalumisele ja rakendamisele võtta nimetada mõistlikuks. Jah, mõni plaan õnnestub paremini kui teine, mõni vajab käigu pealt ümbertegemist, ent kui ühtegi mõtet ega plaani välja ei pakuta ega käiku ei lasta, pole mingisugust lootust, et olukord paraneb või mured lahenevad.