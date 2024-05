Repliik Kelle jaoks eelarvet tasakaalustatakse?

Olen varemgi märganud, et Kaja Kallase valitsus elab justkui mingis teises reaalsuses. On vaja kulusid kokku hoida, sest Kallase varasemad valitsused on käitunud rohkem sotsiaaldemokraatlikult kui sotsid ise. Ent erinevalt inimestest, kes näevad, et nende ümber käib sõda – täpsemalt asümmeetriline sõda, sealhulgas sabotaaž –, soovib peaminister endiselt võtta ära raha ka sisejulgeolekult, kaotamata samal ajal toetuste ja pensionite ning kõrgemate riigiteenijate palkade indekseerimist ja taastades tasulise kõrghariduse.