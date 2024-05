Laupäeval on Tartus ühepäevasõit Ladies Tour of Estonia, kus osalevad tugevad välismaa ratturid ja Eesti paremik, sealhulgas Viljandi rattakasvandikud Elina Tasane ja Kristel Sandra Soonik.

Sel reedel algab Tartus maanteerattavõistlus Tour of Estonia ning laupäeval naisratturitele kavas oleva ühepäevasõidu Ladies Tour of Estonia stardis on ka Viljandist sirgunud Kristel Sandra Soonik ja Elina Tasane.