Viljandimaa üritused esmaspäeval, 27. mail

Viljandi pärimusmuusika aida väikeses saalis on 27. mail algusega kell 11.30 kavas kevadkontsert «Bachist Saint-Saënsini». Esitusele tulevad erinevate heliloojate, sealhulgas Edvard Griegi klaveri-, viiuli- ja tšellomuusika, soololaulud ning eurütmia etendused. Esitajad on Viljandist pärit või Viljandiga seotud muusikud ja interpreedid. Kontserdi juht ja koostaja on Guldžahon Jussufi. Tasuta. Annetus kontserdi kulude katteks võetakse tänuga vastu.