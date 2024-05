Autojuht tagurdas jalakäijale otsa

«Vahetult peale kokkupõrget tuli sõiduauto juht masinast välja ning küsis kannatanult, kas temaga on kõik korras ning kas tal on vaja abi,» ütles politsei pressiesindaja Ragne Keisk. «Kannatanu netis, et ta on küll veidi viga saanud, ent abi ei vaja, mispeale autojuht lahkus. Kiirabi vaatas kannatu sündmuskohal üle, talle anti esmaabi kohapeal.»