Juhtkiri Võõras võlg ja meie raha

Kui aga vaadata kohtute statistikat, tundub, et üle mõistuse suur osa nende ajast kulub jagelemisele kiirlaenufirmade ja nende klientidega. Üks paljudest küsimustest on see, et mitte igasugust viivist pole seaduslik ega õiglane laenumaksetega hättajäänud inimeselt tagaselja välja mõista. See tähendab, et laenuandja peab ütlema, milline on laenu kogukulu tarbijale, ning esitama vajalikud andmed selle kontrollimiseks. Liiga «kuluka» (praegu 52,08 protsenti aastas) laenu korral on krediidileping nimelt tühine. Nii oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduvate inimeste kui ka oma raha soovivate ettevõtete juhtumite menetlemine raiskab aga meie kõigi raha.