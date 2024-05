Marina Kaljurand: rohepööre on muutunud mingisuguseks kolliks, mida kõik kardavad

Sotsiaaldemokraatide esinumber Marina Kaljurand leiab, et Euroopa Liit võiks olulistes välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika küsimustes ühehäälsuse nõudest loobuda, ega karda, et Eestist selle tõttu üle sõidetaks. «Kui me peaksime seal üksi jääma, siis ütlen mina, et jumal tänatud, kui meist üle sõidetakse, sest järelikult oleme muutunud Orbáni režiimiks,» sõnas ta.

Foto: Tairo Lutter