"Need, kes siin on, ütlevad, et siin on hea," lausus vallavanem Imre Jugomäe ning jätkas, et kui arvestada, et lause väljapakkuja elab küll Viljandimaal, aga mitte Mulgi vallas, siis on tore, et see "hea, tule ja jää" kõlab ka väljapoole. "Võidulause peegeldab meie valla vaimu ja on suurepäraseks visiitkaardiks tulevikus. Loodetavasti leiab see kasutust valla suveniiridel, kuid ka kohaliku ning kaugema rahva kõnekeeles."