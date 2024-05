Kuigi kodulaenu refinantseerimine teise panka tundub marginaali languse ja euribori tõusu tõttu ahvatlev, kaasneb sellega päris suur ühekordne kulu. See tähendab, et hoolikalt tuleb kalkuleerida, kas ja kui pikas vaates on võit muutusest ikka tasuv.

Foto: Sander Ilvest