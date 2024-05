Hiljutised Viljandimaa traagilised liiklussurmad ei pruugi olla liiklusõnnetused

Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juhi Silver Simuste sõnul on liiklusõnnetused politsei seisukohast sellised juhtumid, mille puhul on uurimise lõpuks alust arvata, et tegu on tõepoolest õnnetusega, mis on juhtunud kellegi süül. Mõlemad sel aastal Viljandimaal hukkunuga lõppenud liiklusjuhtumid annavad aga politseile põhjust uurida, kas tegemist võis olla millegi muu kui liiklusõnnetusega.