Ära jäta lemmiklooma palavasse autosse

Nagu ütles põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Carol Laurimaa: "Soojade ilmadega on kõigil kindlasti soov ringi reisida, sealhulgas koos lemmikloomaga. Siiski on oluline olla vastutustundlik loomaomanik ning viia end kurssi kaasnevate ohtudega."

Tavapärasest soojemate ilmadega tuleb Laurimaa sõnul jälgida, et lemmikloomadel oleks pidev ligipääs puhtale joogiveele ning võimalus päikese eest varjuda. "Kui on tarvis ette võtta autosõit, siis on oluline, et lemmik ei jääks sooja ilmaga seisvasse autosse: temperatuur autos võib kõigest minutitega muutuda loomale eluohtlikuks."