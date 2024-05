Juubilaril on oma sünnipäeval ette näidata 80 enda kirjutatud raamatut

Heiki Raudla on sündinud 20. mail 1949 Võhmas. Õpetajaameti kõrvale on elu jooksul lisandunud karikaturisti, tõlkija, kirjaniku, publitsisti ja poliitiku roll. Eriti hästi on ta tuntud oma ajaloohuvi poolest ning kogutud materjali on ta raamatute ja Sakala Kalendri artiklite kujul rohkelt jäädvustanud. 2011. aastast on ta olnud Viljandi muuseumi sõprade seltsi esimees.