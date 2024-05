Kevadtorm tegi Mulgimaa teedele kahju

«Kahjusid muidugi on. Mõnes kohas on need päris hullud, eriti tolmuvaba kattega teedel, kus tankid on kohapeal ümber pööranud ning katte hullusti lahti keeranud,» nentis ta. Kõige halvemas seisus on tema hinnangul Pajumäe taluni viiv mustkattega Abja–Vanamõisa tee, mille esimene pool on segamini pööratud. Aga ka näiteks Kamara keskuses on plats, kus on kannapööret tehtud, Kaarli rahvamaja parkla keskel on paar kohta segamini ning lisaks on mõnel mahasõidul ja ristmikul nurk maha lihvitud.