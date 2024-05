Repliik Usu teadlast

Avanenud pilt andis kütet kümnetele naljahammastele, kes ujutasid sotsiaalmeedia üle postitustega stiilis «Palun, see siis ongi teie kliima soojenemine». Paradoksaalsel kombel võib aga hiliskevadine lumesadu tõepoolest olla seotud kliima soojenemisega. Kliima soojenemine ei tähenda ju lihtsalt seda, et keskmised temperatuurid tõusevad. See toob endaga kaasa ka ilmastikumuutuste intensiivistumist ja ekstreemsuste sagenemist. Kõige selle tulemusena võivad kevadised lumesajud ja soojad talved muutuda üha tavapärasemaks.

Kliima soojenemise teema võib muidugi tunduda keeruline ja vastuoluline, sest ta ongi keeruline ja vastuoluline. On tõsi, et kliima on ajaloos muutunud loomulikult. Praegune soojenemine on aga erakordselt kiire ja, meeldib see meile või mitte, inimtegevusest põhjustatud.