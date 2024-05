Juhtkiri Põhimõttelised küsimused

Toobali töö tulemuste kohta on keeruline midagi arvata. Kõrvalt vaadates ei oska öelda muud, kui et tal on seljataga paras katsumuste rada. Kui ta ametisse astus, istus ta piltlikult öeldes üksinda toas. Nüüd on ametnike toolidele inimesi leitud, nii et tema järeltulijal on mõnevõrra lihtsam. Ent juba ajaolu, et ta läheb pensionile sisuliselt esimesel võimalusel, viitab sellele, et ega see töö meelakkumine ole.