Rannavalvet pole sugugi mitte igas ujumiskohas ja mõned inimesed käivad ka talvel ujumas, nii et ega maikuised suverõõmud soovi ja julguse korral nautimata jää. Ja kui nüüd minevikku minna, siis viimasest kümnendist on ette näidata kevadeid, kui 15. maiks on olnud vesi nii soe ja ilm sedavõrd kuum, et rand on rahvast täis, samas on kevadeid, kui veel 15. juunil on ilmad sellised, et pigem tundub talv kui suvi. Nii et tabada seda õiget hetke, mil rannavalvurid peaks tööl ja rand rahva tulekuks valmis olema, on keeruline.