Mida toovad juuni, juuli ja august, selle kohta võib igaüks panuse teha, sest pikaajaliste prognooside paikapidavus on võrreldav loterii mängimisega. Küll aga on kindel, et juba järgmise kuu lõpus hakkavad päevad jälle lühenema ja ööd pikenema, mis siis, et esialgu peaaegu märkamatult.