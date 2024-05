KAREL TÖLP Eesti regionaalpoliitika on läbi kukkunud ja vajab muutmist

Viimasel ajal on kõneainet tekitanud jõukamatelt omavalitsustelt raha äravõtmine ja selle vähem jõukatele jagamine. Kas see on õiglane? Kindlasti on sellele küsimusele mitu vastust. Käisime hiljuti külas Viimsi vallas ja tutvusime sealsete arendustega. Valla ehitatu ja tulevikuplaanid lubavad oletada, et rahalisi võimalusi seal on ja hoopis teistsuguseid kui meil siin Põhja-Sakala vallas.