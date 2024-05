Tehnikuks kandideerijal peab olema vähemalt tehnika valdkonna kutseharidus, aga see võib olla ka lõpetamisel. "Hooldustehnikuks koolitame inimese Elronis nelja kuni kuue kuu jooksul. Pärast seda on võimalik aja jooksul omandada tehnikute erinevad kvalifikatsioonitasemed, spetsialiseerudes näiteks avarii- või remonditehnikuks ja jõuda välja kuni vanemtehniku ametini," nentis Pakin ning lisas: "Praegu on unikaalne aeg Elroni tehnikute meeskonnaga liitumiseks, sest saab läbida ka uute Škoda rongide koolitusprogrammi."