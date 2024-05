Transpordiameti teevara osakonna juhataja Mehis Leigri tõdes, et võrreldes 2019. aastaga on liiklussagedus kasvanud neli protsenti. Vahepeal lainetanud koroona muutis inimesed paiksemaks ja nad liiklesid autoga vähem, näitavad 2020. ja 2021. aasta andmed.

«Eesti keskmisega võrreldes on liiklussagedus põhimaanteedel Viljandimaal palju väiksem ning ka kõrvalmaanteede keskmine on madalam,» kõneles Leigri. «Tugimaanteede keskmine on aga Eesti keskmisest suurem, põhiliselt Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia tee liikluse tõttu.»