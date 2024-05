Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo ennetuspartner Eda Mõim ütles, et ühisprojekt «Kodud tuleohutuks» algas 2018. aastal ning eesmärk oli parandada tuleohutust kodudes, mille elanikud toimetulekuraskuste tõttu ennast ise aidata ei saa. «Nende hulka arvati lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja erivajadusega inimesed. Tähelepanu alla võeti ka need, kelle kodu oli tulekahju kätte jäänud,» rääkis ta. «Rõõm on selle üle, et riigieelarvest eraldati tänavu Lõuna-Eesti kuue maakonna kodude tuleohutuse parandamiseks 277 311 eurot ning omavalitsused panustavad 111 220 euroga. See näitab, et omavalitsused väärtustavad ohutust ja soovivad aidata kehvemate võimalustega elanikke.»