Kliimasoojenemise pidurdamine on kõigile inimestele vajalik, aga need kampaaniad, millega on viimastel aastatel Euroopas selle eesmärgi poole püüeldud, panevad tihti pead vangutama. Millist eesmärki kandis Eestis keskkonnaministeeriumi ümbernimetamine kliimaministeeriumiks ning kui palju läks selle muudatuse tegemine maksma maksumaksjale?