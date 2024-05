Juhtkiri Kärpeajastu algus

Võib arvata, et sissejuhatus kärbete ja kasinuse ajastusse­ tuleb veel leebe, sest õige natuke on võimalik niisama lihvida­. Aga järgmistel aastatel peavad linnajuhid ette võtma need asutused ja valdkonnad, mille nad praegu ehk puutumatuna kõrvale viskavad, ning siis hakkame ilmselt nägema neid tõeliselt valusaid otsuseid. Võimalik, et linnajuhtidel on need juba tagataskus, aga vähemalt avalikult pole neist räägitud.