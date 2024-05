Vereta jahil püütakse aasta looma

Poolsada loodusfotograafi koguneb reedel Pärnumaale Särghauale, et jäädvustada piirkonnale omast loodust, looma- ja linnuliike. Kolm päeva vältav vereta jaht ulatub ka Viljandi- ja Järvamaale ning tänavune jahiloom on saarmas.

Vereta jahti juba 27. korda korraldav zooloog Tiit Hunt ütles pressiteate vahendusel, et Pärnu jõe kallastel on saarmale sobivaid elupaiku üsna rohkesti.

«Kuigi saarmas on ettevaatlik ning pigem öise eluviisiga, ei tähenda see, et ta vahel ka päikese käes ei peesitaks. Saarmas on lustakas ja mänguhimuline ning loodetavasti jagub neil trikke ka fotograafidele,» kõneles ta.