VÕÕRLIIGI TÕRJE Linnavalitsus kutsub elanikke üles nälkjaid nottima

Hispaania teetigu ehk Lusitaania teetigu on aastate eest Eestisse jõudnud ohtlik võõrliik, kes on ka Viljandis kanda kinnitanud. Parimaks tõrjeviisiks on teetigude ja nende munade kokkukorjamine ja hävitamine. Võitlus selle liigiga on linnavalitsuse kinnitusel tulemuslik ainult siis, kui seda tehakse korraga terves piirkonnas.