Juhtkiri Tormine kevad

Ilmselt leidub neid, kelles tekitavad niisugused vaatepildid kõhedust. Meie seas on veel teise maailmasõja mälestustega inimesi, ent kahtlemata on praegu ka nendest noorematel Ukraina sõja tõttu teine pilk. Üks asi on vaadata telefoniekraanilt, kuidas tankid mõnda linna sisse sõidavad, teine asi seista nende kõrval, tajuda, kuidas vibratsioon otse rindkerre jõuab, ning mõelda, mis tunnet tekitaks see vibratsiooni siis, kui need tankid ja muud masinad ei peaks mängulahinguid. Kahtlemata on niisugused õppused märksa efektiivsem sõjaväetehnika ja sõjaväelise võimekuse demonstratsioon kui võidupüha paraad.